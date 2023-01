Bereits am Freitag gegen 11 Uhr ist ein Telefonbetrüger an einer eine älteren Dame aus Weisenheim am Sand gescheitert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Der Täter gab sich demnach als Bankmitarbeiter aus. Angeblich hätte die Frau einen höheren Geldbetrag gewonnen. Im Laufe des Gesprächs versuchte er geschickt, ihr Vertrauen zu erschleichen. Bevor ein Bankmitarbeiter und ein Notar sich auf dem Weg zu ihr machen würden, sollte sie Google-Play-Karten kaufen und ihm anschließend die entsprechenden Codes durchgeben. Die Seniorin verhielt sich jedoch vorbildlich und informierte sich bei der Polizei in Bad Dürkheim. Dort wurde sie entsprechend beraten und betreut. Nachdem der Täter erneut anrief, teilte sie dem Unbekannten mit, die Polizei informiert zu haben. „Daraufhin wurde sie auf übelste Art beleidigt“, berichten die Beamten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, wird gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim zu wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.