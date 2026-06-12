Im Kreis Bad Dürkheim steigt der Taxitarif. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die neue Tarifordnung tritt ab 1. August in Kraft und gilt in allen Städten und Gemeinden des Landkreises Bad Dürkheim.

Die dann geltenden Beförderungsentgelte im Einzelnen: Es gilt Ein Grundpreis von 4,80 Euro pro Fahrt, dazu kommen 2,60 Euro pro Kilometer. Wartezeit kostet pro Stunde 38 Euro. Der Kilometertarif für Großraumfahrzeuge ab dem fünften Fahrgast liegt bei 3 Euro, der für Nachtfahrten zwischen 22 und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen bei 2,80 Euro.

Der Tarif wird von der Verwaltung über die Taxitarifordnung, auch Droschkenordnung genannt, festgelegt. Nun sei dieser Tarif an die allgemeine wirtschaftliche Situation angepasst worden, so der Kreis. Die Erhöhung geschehe auf Antrag eines Taxi-Unternehmens im Kreis. Sowohl die zuständige Zulassungsbehörde des Landkreises als auch der Verband des Verkehrsgewerbes sei der Auffassung, dass die Bitte um eine Erhöhung der Tarife angesichts teils deutlich gestiegener Kosten durch Mindestlöhne und Spritpreise nachvollziehbar sei. Zuvor seien die Tarife zuletzt im März 2019 und im März 2023 angepasst worden.

In der Verbandsgemeinde Lambrecht gibt es zwei Taxiunternehmen, in der Verbandsgemeinde Deidesheim eins, das zusätzlich noch einen Betriebssitz in Haßloch unterhält.