Fünf Palliative-Care-Fachkräfte und ein Palliativmediziner haben sich Anfang des Jahres in Kirchheim zum „Palliativteam invia“ zusammengetan. Sie begleiten sterbende Menschen und ihre Angehörigen. Für Samstag laden sie von 14 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür im Triftweg 2b in Kirchheim ein. „Wir freuen uns über jeden, der uns kennenlernen will“, sagt Jeannette Paulick vom Team. Die Palliativpflegerinnen und der Palliativarzt behandeln die Patienten bei Schmerzen und Atemnot, Angst, Unruhe, Übelkeit, Erbrechen und weiteren Beschwerden. Ziel der ambulanten Palliativversorgung ist es, Menschen, denen nicht mehr viel Zeit bleibt, in ihrem Zuhause ein würdiges Leben bis zum Tod zu ermöglichen. Das Versorgungsgebiet für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung ist von den Kassen vorgegeben: Es umfasst die Städte Grünstadt, Bad Dürkheim und Frankenthal, die Verbandsgemeinden Leiningerland, Lambsheim-Heßheim, Freinsheim und Enkenbach-Alsenborn sowie die Gemeinde Bobenheim-Roxheim. Kontakt: Palliativteam invia GmbH, Telefon 06359 9457021, Web: www.palliativteam-invia.de; E-Mail: info@palliativteam-invia.de.