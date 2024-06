Nicht geklappt hat nach Angaben der Polizei der Versuch zwischen 30. Mai, 20.30 Uhr und 31. Mai, 8.30 Uhr, in ein Haus in der Weinstraße in Wachenheim einzubrechen. Die Polizei vermutet, dass die Täter bei ihrem die Eingangstür aufzuhebeln, gestört wurden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06322 9630 oder E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de. rhp