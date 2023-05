Sven und Benjamin Stiegler betreiben künftig zwei weitere Edeka-Märkte: Wie Sven Stiegler bestätigte, übernehmen die Brüder zum 30. Juni den Edeka-Markt in Dirmstein, zum 1. September kommt mit dem Markt in Freinsheim ein weiterer hinzu.

Es sind die Märkte sieben und acht der Stieglers, die bislang in Bad Dürkheim und Haßloch sowie mit je zwei Märkten in Frankenthal und Speyer vertreten sind. In den kommenden Wochen wollen sich die Stieglers mit den Bürgermeistern von Dirmstein und Freinsheim zu Gesprächen treffen. Geplant sei, in beiden Märkten ein regionales Sortiment einzuführen. Das Ehepaar Bachmann, das bislang die Edeka-Märkte in Dirmstein und Freinsheim betrieben hat, geht laut Stiegler in Ruhestand. „Wir freuen uns, in Familie Stiegler die geeigneten Nachfolger gefunden zu haben, in deren Hände wir das Wohl unserer Mitarbeiter und den Erfolg unserer Betriebe legen können“, schreibt Heike Bachmann auf Facebook, wo sie sich bei Mitarbeitern und Kunden bedankt.

Sein Bruder und er seien vom Edeka-Konzern gefragt worden, ob sie die beiden Märkte übernehmen wollten, berichtet Sven Stiegler. Mit dem Markt im früheren Real in Mutterstadt soll Ende des Jahres ein weiterer Standort hinzu kommen. Derzeit laufen dort noch die Bauarbeiten.