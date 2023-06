Laut Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) kann im Fronhof ein großer Supermarkt entstehen. Die SGD Süd habe in einer Stellungnahme an die Stadtverwaltung „grünes Licht“ gegeben, teilt der Verwaltungschef am Mittwoch mit. In der Stellungnahme der Behörde heißt es laut Glogger, dass dem Planstandort „Versorgungsbereich Lebensmittelnahversorgung Fronhof“ „mit der Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern zugestimmt werden“ könne.

„Damit haben unsere Bemühungen nach mehreren Überarbeitungsrunden zum Erfolg geführt und der Weg für den Supermarkt im Fronhof ist frei“, so Glogger in einer Pressemitteilung. Das weitere Verfahren werde nun im Bauausschuss am 13. Juli besprochen. Dort sollen bereits Kriterien für die Ausschreibung des Supermarktes festgelegt und parallel die Änderung des Bebauungsplanes auf den Weg gebracht werden. „Das kann dann sehr flott gehen“, teilt Glogger mit. Er rechnet mit einem Baubeginn im kommenden Jahr.

Noch größerer Supermarkt möglich?

Zudem werden seinen Angaben zufolge die Details des nun vorgelegten 100-seitigen Einzelhandelskonzeptes vorgestellt und die Forderungen der SGD Süd erläutert und diskutiert. In der Stellungnahme sei zudem in Aussicht gestellt worden, dass auch ein noch größerer Supermarkt mit bis zu 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche grundsätzlich möglich wäre. Dafür müsse „im Zuge der nachfolgenden Bauleitplanung“ eine „gesonderte Auswirkungsanalyse nachgereicht“ werden. Auch diese Möglichkeit wird von der Verwaltung dargestellt und im Ausschuss diskutiert.