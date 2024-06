(Aktualisiert um 20.55 Uhr) In den vergangenen zwei Tagen sorgte ein über Bad Dürkheim und Wachenheim kreisender Hubschrauber für große Aufmerksamkeit. Er war Bestandteil einer großen Suchaktion, nachdem am Freitagabend ein an Demenz erkrankter 80-jähriger Neustadter die Bad Dürkheimer Klinik Sonnenwende ohne Begleitung im Schlafanzug verlassen hatte. Am späten Sonntagnachmittag wurde der Mann laut Polizei in unwegsamem Gelände im Bereich der Klinik entdeckt, er war vermutlich abgestürzt. An der Rettungsaktion waren nach RHEINPFALZ-Informationen die Höhenrettung aus Frankenthal sowie die Feuerwehr beteiligt. Der Senior wurde in die Unfallklinik gebracht.