„Nach dreijähriger Pause kehrt das Live-Musik-Event „stop & listen“ in die Bad Dürkheimer Innenstadt zurück“, freut sich Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). In Zusammenarbeit mit der VR Bank Mittelhaardt und den umliegenden Gastronomen findet die Veranstaltung an drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen im zweiwöchigen Rhythmus immer ab 19 Uhr auf dem Römerplatz statt. Musikliebhaber dürfen sich auf eine Auswahl an Bands aus unterschiedlichen Genres freuen. Die Gastronomie bietet Speisen und Getränke. Den Auftakt markiert am Donnerstag, 22. Juni, die Band Frankfort Special. Mit ihrem neuen Album „By My Side“ entführt sie das Publikum in die Welt des klassischen Rockabilly. Am 6. Juli tritt MarTINA Extra 3 auf. Die Band präsentiert unter dem Motto „Geschüttelt und gerührt“ einen Mix aus Songs von Bob Marley, Eric Clapton, Dire Straits, Pink Floyd und weiteren Künstlern. Am 20. Juli bildet The DJ Bus den Abschluss der Konzertreihe.