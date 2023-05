Das Wetter ist derzeit zwar alles andere als sommerlich, doch davon lässt man sich in Wachenheim nicht beeindrucken: Am Samstag, 13. Mai, beginnt hier die Freibadsaison. Das Schwimmbad ist am Wochenende von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Preise sind gleich geblieben. Eine Einzelkarte kostet 3,50 Euro, ermäßigt zwei Euro. Die Saisonkarte ist für 70 beziehungsweise 36 Euro zu haben. Sie wird auch am Freitag schon verkauft: 14 bis 15.30 Uhr, Schwimmbadkasse.

Daneben gibt es auch Familienkarten (140 Euro) sowie Zwölferkarten (35 /18 Euro). Das Wasser wird von der Abwärme des Blockheizkraftwerks beheizt. Laut Schwimmmeister Ralf Johannsen wird eine Wassertemperatur von 25 Grad angestrebt.

Die neuen Kiosk-Pächterinnen Jeanette Burkhardt und Monika Hübers kümmern sich darum, dass es den Gästen auch außerhalb des Wassers gut geht. Die weiteren Badöffnungszeiten: Montag und Mittwoch zwischen 11 und 20 Uhr, Donnerstag 11-18 Uhr, Freitag 11 bis 20 Uhr.