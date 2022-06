Radfahren macht Spaß, schont die Umwelt – und den Geldbeutel. Daher nimmt der Landkreis Bad Dürkheim zum vierten Mal am Stadtradeln teil. Von 29. Juni bis 19. Juli gilt es, Kilometer zu sammeln. Anlass dazu geben auch mehrere Aktionen – in Dürkheim sogar mit königlichem Glanz.

Am 29. Juni geht es los mit dem Stadtradeln. Das erste Mal seit Beginn der Pandemie können wieder Interessierte dazukommen, wenn Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) um 14 Uhr vor der Kreisverwaltung den Startschuss geben wird. Grundidee des Stadtradelns ist es, in einem bestimmten Zeitraum besonders viel Fahrrad zu fahren, das Auto stehen zu lassen und CO2 zu sparen.

Um Anreize zu schaffen, gibt es Aktionen, um noch mehr zu radeln. Einer dieser Anreize ist die Landkreis-Rallye. Dabei gilt es, auf drei Touren rund um Bad Dürkheim, Haßloch oder Kirchheim Sehenswürdigkeiten zu „sammeln“. Jeder, der an der Rallye teilnimmt, hat die Chance, etwas zu gewinnen.

Zusätzliche Aktion für Schüler

Auch der Landrat wird bei der Aktion wieder mit dem Fahrrad unterwegs sein: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr wieder für das gute Klima radeln, und hoffe, dass wir wieder an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen können.“

Das Land Rheinland-Pfalz fördert in diesem Jahr zum ersten Mal den Wettbewerb Schulradeln. So können Schüler von weiterführenden Schulen und Berufsschulen Kilometer für ihre Schule sammeln. Auf die aktivsten Schulen warten am Ende zusätzlich zum Klimaschutzpreis der Sparkasse Rhein-Haardt Preise.

Gemeinden profitieren automatisch

„Da einige Schulen bei uns im Landkreis bereits in den vergangenen Jahren tolle Ergebnisse beim Stadtradeln erreicht haben, sind wir überzeugt, dass die hiesigen Schulen auch auf Landesebene hervorragend abschneiden werden“, sagt Kreis-Klimaschutzmanagerin Natalia Koch. Die Kilometer, die die Schulen sammeln, werden parallel auch ihren Kommunen zugeschrieben.

Die Sparkasse Rhein-Haardt lobt, wie schon in den vergangenen Jahren, Klimaschutzpreise aus. Die Schul-Teams mit den meistgeradelten Kilometern zeichnet die Bank mit Geldpreisen für Klimaschutzaktionen aus. Für den ersten Platz gibt es 500 Euro, für den zweiten 300 Euro und für den dritten 150 Euro. Die Preise erhalten die jeweils drei besten Grundschulen und weiterführenden Schulen aus dem Kreis Bad Dürkheim sowie den Städten Frankenthal und Neustadt.

Das planen die Kommunen

In Bad Dürkheim gibt es dieses Mal königliche Unterstützung. „Als Stadtradeln-Star freuen wir uns in diesem Jahr über König Céphas Bansah. Er wird während des Stadtradelns auf das Fahrrad umsteigen und die Stadt bei ihren Aktionen begleiten. Über seine Erfahrungen wird er sogar im Stadtradeln-Blog berichten“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD).

Während des Kampagnenzeitraums und darüber hinaus bietet Bad Dürkheim allen Bürgern die Meldeplattform „Radar!“ an. Hier können die Radfahrer die Verwaltung auf gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen.

Folgende Radtouren sind bislang in Bad Dürkheim geplant: Die Tour „Landschaft“ am 29. Juni, 17 Uhr, startet am Riesenfass, die Tour „Burgen“ am 6. Juli ebenso. Auch die Radtour „Klimaschutz“ am 13. Juli wird um diese Uhrzeit am Dürkheimer Wahrzeichen beginnen. (Anmeldung jeweils unter klimaschutz@bad-duerkheim.de.)

Auch in anderen Kommunen gibt es erste Pläne zum Stadtradeln, so bietet beispielsweise die Verbandsgemeinde Wachenheim zum Auftakt am 29. Juni ein Radlerfrühstück ab 7 Uhr am Radweg an der Speyerer Straße, Ortsausgang Ellerstadt, an.

Fragen für die Kleinen

Sogar Kindertagesstätten machen mit. Die Friedelsheim-Gönnheimer Kita „Weltentdecker“ ist wieder mit einem eigenen Team dabei. Es passe gut in das Jahresthema der Kita „Ja, du bist uns wichtig, wir passen auf dich auf“, sagt Elternausschussmitglied Andrea Hlubek. Der Idee hinter dem Stadtradeln – „weniger Auto, mehr Fahrrad“ – will man sich in der Kita in mehreren Themenkreisen nähern.

Es ist vorgesehen, eine Rallye auszuschreiben, die den Kindern die Wege zu den Spielplätzen aufzeigen soll, verbunden mit Fragen zur Umwelt. Wer den Fragebogen später ausgefüllt abgibt, bekommt eine Urkunde. Zum Stadtradeln selbst wird ein eigenes Kita-Team aufgestellt. Auf dem Kita-Sommerfest, ein paar Tage vor Beginn des Stadtradelns, können sich Eltern an einem Infostand über die Aktion kundig machen. Im pädagogischen Konzept ist auch ein Picknick auf der Streuobstwiese vorgesehen, die Kinder werden ein altes Fahrrad schmücken und es werden Naturmaterialien gesammelt und verarbeitet.

Info

Wer am Stadtradeln teilnehmen möchte, muss sich über www.stadtradeln.de registrieren. Kilometer kann jeder über die Stadtradeln-App erfassen oder in seinem Konto eintragen.