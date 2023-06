Die Mitglieder der Stadtkapelle sind mit der Arbeit ihres Vorstands um den Vorsitzenden Hagen Hiller anscheinend zufrieden: Bei den Neuwahlen, die bei der Jahreshauptversammlung anstanden, wählten sie das gesamte Team für eine weitere Amtszeit. Der Blick richtet sich nun bereits auf das Jubiläumsjahr 2024, wenn die Stadtkapelle ihr 60-jähriges Bestehen feiert.

Die frisch wiedergewählten Vorstandsmitglieder bekamen dabei zwei neue Mitstreiter an die Seite: Laura-Elena Buck kümmert sich fortan um die Öffentlichkeitsarbeit, Manuel Reuther um Organisation. Beide Positionen waren zuletzt unbesetzt.

Der Vorsitzende Hagen Hiller erinnerte an den schwierigen, aber letztlich gelungenen Neustart der Vereinsaktivitäten und vor allem des Vereinsleben nach der Corona-Zeit im vergangenen Jahr. Endlich habe die Stadtkapelle wieder auftreten dürfen, etwa am Forsthaus Lindemannsruhe, beim deutschen Sekttag im Sektschloss Wachenheim sowie beim Frühlingsempfang der Stadt Bad Dürkheim. Auch die Teilnahme am endlich wieder stattfindenden Stadtfest sei mit viel Begeisterung aufgenommen worden und dank der Vorbereitung und Organisation durch die Zweite Vorsitzende Stefanie Riedle ein voller Erfolg gewesen. Nicht zu vergessen das Eröffnen des Wurstmarkts mit einem Umzug wie vor der Pandemie. Als weitere Höhepunkte nannte Hiller das Weihnachtskonzert in der Protestantischen Kirche in Grethen – das aus Kostengründen anstelle des Martinikonzerts stattfand –, den Auftritt im Seniorenzentrum „An den Salinen“ und die vereinsinterne Weihnachtsfeier.

Ein wichtiges Anliegen war dem Vorsitzenden, das Fortführen der „musikalischen Ausbildungsoffensive“. Die erfolgreiche Arbeit mit dem Nachwuchs in der „JuSt music – Jugend Stadtkapelle“ lasse auf eine vielversprechende Zukunft hoffen. Daher seien für das kommende Jahr wieder verschiedene Projekte in Planung, um junge und junggebliebene Musiker für die Stadtkapelle zu gewinnen.

Daneben gaben Hiller und die einzelnen Organisationsteams einen Überblick über die geplanten Veranstaltungen und Feierlichkeiten zum 60. Jubiläum der Stadtkapelle im nächsten Jahr. Die Vorbereitungen seien bereits in vollem Gange.

Ehrungen

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Pleyer, Fred Setzkorn, Stefanie Riedle und Reiner Hensel.