Der TuS Wachenheim weiht seinen neuen Kunstrasen bei einem Stadionfest am Sonntag, 1. September, offiziell mit einem Stadionfest ein. Auch FCK-Profi Philipp Klement wird erwartet. Er wird um 16 Uhr mit Kindern und Jugendlichen ein Trainingsspiel absolvieren. Anschließend gibt Klement, der in Wachenheim seine Fußballkarriere begonnen hat, eine Autogrammstunde und versteigert auch ein aktuelles, signiertes FCK-Trikot. Der neue Kunstrasen im Stadion Am Alten Galgen hat etwa 380.000 Euro gekostet. Das Land hat sich mit 82.000 Euro beteiligt. Der TuS hat über eine Spendenaktion durch den Verkauf von Rasenpatenschaften bislang 30.000 Euro beisteuern können. Spenden und Rasenpaten sind weiterhin gerne willkommen. Das Fest wird um 11 Uhr von Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) eröffnet. Um 12 Uhr spielt die E-Jugend, um 14 Uhr beginnt die das B-Klasse-Derby des TuS gegen Niederkirchen II.