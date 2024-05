Zwei Weingüter und der MGV 1872 Erpolzheim sorgen am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, beim Kulinarischen Wochenende Spargel & Wein in Erpolzheim für die Gäste. Los geht es an beiden Tagen um 11 Uhr. Der MGV bietet Stangenspargel, Spargelsalat und Bratwurst an. Am Sonntagvormittag wird zum Frühschoppen gesungen. Im Garten des ebenfalls im Dorfzentrum gelegenen Weinguts Kohl können Besucher zu Weinen des Hauses unter anderem Schweinebäckchen oder Spargelsalat essen. Das Weingut Koob im Lambsheimer Weg serviert unter anderem Stangenspargel mit Lachs oder Winzersteak und Sauce Hollandaise.