Nicht unter freiem Himmel, sondern gesichert im Trockenen in der Edith-Stein-Kirche findet am Sonntag, 14. Juli, das traditionelle große Sommerkonzert der Wachenheimer Serenade statt. Ausführende sind diesmal das Kammerorchester „La Palatina Nova“, ein Auswahlensemble der Staatsphilharmonie aus Ludwigshafen, das auch schon vor acht Jahren das große Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen der Traditionsreihe im Weingut Bürklin-Wolf gestaltete, sowie der Violinist Laurent Breuninger. Der Professor an der Musikhochschule Karlsruhe ist seit seinem Debüt im zarten Alter von zwölf Jahren mit dem „Budapest Chamber Orchestra“ international konzertierend tätig ist. Bekannt wurde er vor allem durch Einspielungen der Werke für Violine/Viola und Klavier von Georges Enescu, des Gesamtwerks von Eugène Ysaÿe und die Wiederentdeckung des „polnischen Paganini“ Karol Lipinski.

In Wachenheim ist er nun an der Seite des Kammerorchesters mit der Gegenüberstellung der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi und Astor Piazzola zu erleben. Kira Kohlmann, Vorspielerin bei den ersten Geigen der Staatsphilharmonie, übernimmt als Konzertmeisterin die Leitung des Orchesters. Das Konzert beginnt um 18 Uhr und ist vor Anpfiff des Endspiels der Fußball-EM zu Ende. Karten (27 Euro) in der Touristinfo Wachenheim (06322 9580801), über den „Freundeskreis Wachenheimer Serenade“ (06322 956971) oder unter www.wachenheimer-serenade.de.