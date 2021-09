An einer Hauswand endete die Fahrt eines 78-jährigen Mannes am Sonntagnachmittag in Wachenheim. Laut Polizei hat der Mann aus noch ungeklärter Ursache beim Abbiegen von der Wein- in die Ringstraße beschleunigt. Dabei übersteuerte er sein Auto, streifte damit ein auf der anderen Straßenseite geparktes Fahrzeug und fuhr schließlich gegen eine Hausfront, wo der Wagen zum Stehen kam.

Erheblicher Sachschaden

Seine ebenfalls 78 Jahre alte Ehefrau wurde durch den Aufprall und die dadurch ausgelösten Airbags leicht verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Sowohl an der Hauswand als auch an beiden Autos entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert ist. Die Straße musste an der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt und der Verkehr überörtlich umgeleitet werden.