Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich laut Polizeibericht am frühen Donnerstagmorgen auf der B37 zwischen der Bruchkreuzung und der Auffahrt zur A650 ereignet. Laut Polizei verriss demnach gegen 5.40 Uhr ein 60-jähriger Bad Dürkheimer, der in Richtung Autobahn unterwegs war, vermutlich wegen einer Wildtierbewegung das Lenkrad. Sein Auto geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 55-Jährigen aus Bad Dürkheim, dessen Fahrzeug durch den Zusammenprall umkippte. Die beiden Fahrer konnten sich selbstständig aus den Unglücksautos befreien und wurden vor Ort durch das Rote Kreuz erstversorgt. Einer der beiden Fahrer musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Gesamthöhe des Schadens beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die B37 war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt.