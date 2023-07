Die Sanierung des Radwegs von Wachenheim nach Bad Dürkheim hat begonnen. Wie die Wachenheimer Verwaltung mitteilt, ist die Strecke noch bis Sonntag, 6. August, gesperrt. Der Radweg dient vor allem Schülern als wichtige Verbindungsachse. In der Vergangenheit hatten sich allerdings immer wieder Nutzer geärgert, weil der Weg in keinem guten Zustand ist. Denn er wird auch durch landwirtschaftlichen Verkehr stark beeinflusst. Neben Rissen in der Fahrbahn wurde zum Problem, dass Wasser nicht richtig abfließt. Diese Schäden sollen nun auf der die gesamten Länge von 845 Metern behoben und künftig vermieden werden. Der Radweg , dessen Sanierung mit 160.000 Euro zu Buche schlägt, wird in Zuge der momentan noch laufenden Maßnahme der barrierefreien Radwege umgesetzt. Die Förderquote beträgt 85 Prozent. rhp