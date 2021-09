Das Hallenbad des Salinariums wird ab Montag geöffnet. Parallel dazu bleibt das Freibecken noch zugänglich – so lange es die Witterung zulässt. Das hat am Donnerstag die kommissarische Leiterin des Salinariums, Ira Schlömer, mitgeteilt. Für die Schwimmer im Hallen- und Außenbecken gelten ab Montag zum Eintritt die 3G-Regeln: geimpft, genesen oder getestet. Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes sind Kinder bis einschließlich 14 Jahre oder Schüler von der Testpflicht ausgenommen.

Außerdem müssen im Salinarium wieder die Daten der Besucher erfasst werden. Dafür kann die Luca-App genutzt werden. Anfangs sollen sich laut Schlömer zeitgleich höchstens 150 Leute im Innenbereich aufhalten. „Mit dieser Zahl haben wir im vergangenen Jahr auch den Betrieb des Hallenbades vor dem Lockdown im November beendet“, so Schlömer. Die Besucher könnten sich nach wie vor mit Hilfe der Ampel auf der Homepage über die Auslastung des Bades informieren. Man werde im laufenden Betrieb dann sehen, in wieweit man die Besucheranzahl weiter erhöhen könne. Außer den Schwimmkursen gibt es vorerst noch keine weiteren Angebote wie Wassergymnastik oder Aquajogging.

Preise bleiben gleich

Es gelten dieselben Preise wie in der Sommersaison. Erwachsene zahlen für die Tageskarte unter der Woche 3,50 Euro, Schüler 2,50 Euro. An Wochenenden sowie an Feiertagen gibt es einen Kurzzeittarif, dafür erhöhen sich die Eintrittspreise auf 5 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Schüler.

Die Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 21 Uhr, montags schließt das Salinarium wegen des Vereinsschwimmens bereits um 17.45 Uhr.