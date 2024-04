Ein Schaden an einer großen Wasserleitung an der Altenbach hat am Freitagabend die Wasserversorgung in Wachenheim teilweise lahmgelegt. Bauhof und Stadtwerke arbeiteten bis in die frühen Morgenstunden, um das Leck zu schließen.

Der Landkreis Bad Dürkheim warnte um 19.58 Uhr über die „Katwarn“-App, dass es in Teilen von Wachenheim keine stabile Wasserversorgung gebe. Diese Warnung wurde um 22.54 Uhr aufgehoben. Doch was war passiert? Wie Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) am Sonntag auf Anfrage berichtete, war ein Schaden an der Muffe einer Wasserleitung aufgetreten, die durch die Altenbach verläuft. Dadurch trat zwischen zwei Rohren Wasser aus. Da es sich laut Bechtel um eine große Leitung handelte, wurde die Straße überflutet, wie die um 19.20 Uhr alarmierte Feuerwehr berichtete. Diese war mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

Durch den Wasseraustritt sei der Druck im Leitungsnetz so stark abgefallen, dass zahlreiche Haushalte im Stadtgebiet ohne Wasser waren. Bechtel zufolge wurde dieses Problem aber „relativ schnell“ gelöst.

Loch wird am Montag verschlossen

Dagegen mussten zwölf bis 15 Haushalte in unmittelbarer Nähe des Lecks bis gegen 4.30 Uhr am frühen Samstagmorgen ohne Wasser auskommen. So lange arbeiteten Mitarbeiter der Stadtwerke, des Bauhofs und einer Fachfirma, bis der Rohrbruch behoben war. Erschwert wurde die Reparatur dadurch, dass in der Nähe der Wasserleitung auch eine 12-Kilovolt-Stromleitung verläuft.

Wie Bechtel weiter informierte, soll das durch die Arbeiten entstandene Loch im Lauf des Montags verschlossen werden. Er gehe davon aus, dass der derzeit gesperrte Abschnitt am Montagabend oder am Dienstagvormittag wieder für den Verkehr freigegeben wird.