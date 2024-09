Richard Wagner? Die Wagnerianer vergöttern ihn, für viele anderen ist er ein rotes Tuch – nicht zuletzt wegen seiner antisemitischen Hass-Tiraden. Und die Musik? Klingt groß. Sehr groß. Grandios. Beschwört archaische Mythen und ist zugleich irgendwie ziemlich verbohrt und deutsch – und sicher nichts, was man auf Anhieb mit Jazz in Verbindung bringen würde. Das Trio Lömsch Lehmann (Saxophon, Klarinette, Gesang), Matthias „TC“ Debus (Bass, Gesang) und Erwin Ditzner (Drums), hocherfahren im Bereich der gegenwärtigen und avantgardistischen Improvisationsmusik, ließ sich davon aber nicht beirren und griff schon vor einigen Jahren in seinem Programm „Die Motive des Richard W.“ Wagner-Themen als Ankerpunkte für ein musikalisches Projekt auf. Am Samstag, 14. September, ab 19.30 Uhr ist das Ergebnis nun auch im „Badehaisel“ in Wachenheim zu erleben.

„Ich habe das Programm bereits mehrfach gehört und finde es spannend, dass die drei nicht versucht haben, ein Best-of-Wagner-Medley zu machen, sondern den Ring komplett eigenwillig interpretieren“, sagt Felix Hammann, Vorstandsmitglied des „Badehaisel“-Vereins. So entstehe eine unheimliche Spannung und Dynamik. Die Idee hatte Lömsch Lehmann dabei bereits 2013 zum 200. Geburtstag Wagners – zunächst allerdings nur als Duo-Projekt mit Debus. Der Einstieg des Schlagzeugers Erwin Ditzner komplettierte dann später das musikalische Kräftedreieck, das sich bei den „Motiven des Richard W.“ „bis zur Katharsis in einem Finale steigert, das in seiner kinetischen Wucht die Höllenglocken des Hardrock in den Schatten stellt, bevor das Trio in der leisen Verzweiflung der Liebes-Entsagung wieder zurück auf den Boden kommt“, wie es in der Ankündigung heißt. Karten (18 Euro) im „Badehaisel“ oder unter www.badehaisel.de.