Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) baut auf der Rhein-Haardtbahn-Strecke zwischen Fußgönheim und Ellerstadt am Wochenende einen Bahnübergang um. Die Arbeiten beginnen am Samstag, 14. November, um Mitternacht und laufen bis Montag, 16. November, frühmorgens. Die RNV nutzt die Gelegenheit und erneuert gleichzeitig eine Weiche im Bereich Bad Dürkheim. Während der Arbeiten ist die Strecke der Linien 4, 4A und 9 zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim gesperrt. In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen Oggersheim und Bad Dürkheim/Bahnhof eingerichtet.