René Breier (SPD) will Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Wachenheim bleiben. Der Ellerstadter stellt sich am Montag bei der ersten Sitzung des neuen Verbandsgemeinderats (19 Uhr, Wachenheimer Rathaus) erneut zur Wahl.

„Ich würde die Zusammenarbeit gerne fortsetzen, wir haben ein gutes Fundament“, sagte Breier auf Nachfrage. Stefan Heiser (CDU) strebt das Amt des zweiten Beigeordneten an, bisher kam er an dritter Stelle. Mit Breier haber er „super zusammengearbeitet“, betonte der Gönnheimer. Als dritter Beigeordneter der Verbandsgemeinde will der Wachenheimer Manfred Bühler (FDP) kandidieren. Die CDU hat nach der jüngsten Wahl elf Sitze, die SPD fünf Sitze und die FDP einen Sitz im 28-köpfigen Gremium. Die FWG hat acht, die Grünen drei.