Zu zwei besonderen Veranstaltungen lädt die protestantische Kirchengemeinde Wachenheim in den kommenden Tagen ein: Darunter ist auch ein besonderes Konzert.

Keine Menschen, sondern Tiere stehen beim Konzert „Ein tierisches Vergnügen“ am Samstag, 21. September, 17 Uhr, in der Georgskirche Wachenheim im Mittelpunkt. Musikalische Werke verschiedener Stile und Epochen präsentieren hierzu der Evangelische Kirchenchor, der Kinderchor, die Musikgruppe InTakt und die Band Kirchenmukke. Ganz ernst werde es nicht zugehen, verrät Pfarrerin Julia Heller. So gehe es sogar um Einhörner und Gummibären. Der Eintritt ist frei, Spenden unterstützen die Kirchenmusik in der Kirchengemeinde.

Weit offen stehen die Türen von Gemeindehaus, Pfarrhof und protestantischer Kirche in der Burgstraße beim „Morgen der Begegnung“ am Samstag, 28. September, 10 bis 13 Uhr. Dabei stellen sich Gruppen und Kreise der protestantischen Kirchengemeinde vor und bieten Mitmach-Aktionen an. Beide Veranstaltungen fallen in eine zweiwöchige Visitation der protestantischen Kirchengemeinde Wachenheim. Dabei besucht eine Visitationskommission aus Mitgliedern des erweiterten Bezirkskirchenrates und Dekan Stefan Kuntz Veranstaltungen der Kirchengemeinde. Die Visitation endet mit einem Gottesdienst in der Georgskirche am 29. September, 10.15 Uhr, in dem Dekan Kuntz predigen wird.