Im vergangenen Mai ging Helge Kranz mit ihrer Multimediashow www.fassadengeflüster.de über die Vor- und Nachkriegsgeschichte Wachenheims online. Im November erscheint der dazugehörige Bildband. Das Buch, welches aktuell fertiggestellt wird, ermöglicht auch Einblicke in die Wachenheimer Geschäftswelt. Präsentiert wird es am Donnerstag, 14. November, 19 Uhr, in der Kulturscheune des Weinguts Bürklin-Wolf. Die Auflage ist auf 1000 Stück limitiert, der Bildband kann zum Vorzugspreis von 39 Euro bis 30. September bestellt werden. Danach kostet er 44 Euro.

Im Kopf trägt Helge Kranz das Projekt über das geschäftige Wachenheim schon über 15 Jahre mit sich herum. Aber erst ab 2020 konnte sie intensiv an ihrer Idee arbeiten, seit Mai 2023 können Nutzer sich durch die Online-Multimediashow „Fassadengeflüster“ klicken.

Noch Fragen?

Zahlungen sind auf folgende Konten unter dem Stichwort „Vorzugspreis Fassadengeflüster“ möglich: VR-Bank Mittelhaardt DE84 5469 1200 0112 3960 04, Sparkasse DE44 5465 1240 0000 1543 36. Die bestellten Exemplare können ab 15. November bei Verkaufsstelle abgeholt werden, die noch bekannt gegeben wird.