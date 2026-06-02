Pfarrer Matthias Schröder wird die vakante Pfarrstelle Freinsheim-Dackenheim übernehmen. Das hat Dekan Stefan Kuntz bei der Bezirkssynode am Samstag mitgeteilt. Schröder war bis 2017 Pfarrer in Birkenheide. Seit Januar 2018 war er auf der Pfarrstelle Luthersbrunn im Protestantischen Kirchenbezirk Pirmasens tätig. 17 Jahre lang hatte Pfarrer Martin Palm die Stelle in Freinsheim inne. 2024 wechselte er zu den Diakonissen in Bethesda in Landau. Pfarrer Julian Kiefhaber hatte seither vom Protestantischen Dekanat in Bad Dürkheim aus die Kirchengemeinde Freinsheim-Dackenheim betreut.