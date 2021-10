Am Samstagnachmittag ist ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsverkehrsunfall in Wachenheim leicht am Bein verletzt worden. Laut Polizei war der Mann aus Gütersloh auf dem Radweg beim Wachenheimer Schwimmbad unterwegs, als ein 84 Jahre alter Autofahrer gerade den dortigen Parkplatz verlassen wollte. Es kam zum Zusammenstoß; der Mann auf seinem Pedelec hätte Vorfahrt gehabt. Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Am Auto und am Pedelec entstanden Lackschäden in Höhe von etwa 700 Euro.