Wenn am Sonntag, 3. April, die Geschäfte öffnen, können Besucher zum ersten Mal seit Jahren auch wieder über den Dürkheimer Osterglockenmarkt schlendern. Erstmals seit 2019 wird es zudem wieder Markt in der gesamten Innenstadt geben.

80 bis 100 Stände werden nach Angaben von Ursula Rautenberg, für die Märkte zuständige Beisitzerin im Gewerbeverein, zwischen Obermarkt, Stadtplatz, Römerplatz, Mannheimer Straße, Wein- und Kurgartenstraße stehen. Sie freut sich, dass einige alte Bekannte wieder in die Kurstadt kommen werden, darunter mehrere Anbieter aus dem Elsass mit Käse, Salami, gebrannten Mandeln, Eclairs und anderen französischen Spezialitäten.

Doch seien auch zahlreiche neue Anbieter beim Osterglockenmarkt dabei, kündigt Rautenberg an. So werde etwa Kunsthandwerk aus Kork und aus gerostetem Stahl präsentiert. Neu seien daneben ein großer Stand mit Blumen und anderen Pflanzen auf dem Stadtplatz und ein „Schorleauto“. Für Kinder dreht eine Eisenbahn auf dem Römerplatz ihre Runden, und es können Luftballons gekauft werden. Groß sei außerdem das Angebot an Essen und Getränken, so Rautenberg.

Natürliche fehle österliche Dekoration in den Geschäften nicht, die weitgehend alle geöffnet sein werden. Der Osterglockenmarkt beginnt um 11 Uhr, die Geschäfte öffnen um 13 Uhr ihre Türen. Schluss ist um 18 Uhr.

Wegen des Osterglockenmarkts und des verkaufsoffenen Sonntags werden Römerstraße, Stadtplatz, Obermarkt sowie die Weinstraße Süd zwischen Leininger und Philipp-Fauth-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Stadtverwaltung bittet betroffene Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrzeuge frühzeitig aus den mit mobilen Halteverboten ausgewiesenen Bereichen zu entfernen.