Mit insgesamt elf und damit zwei Sitzen mehr haben die Wähler die CDU im Verbandsgemeinderat Freinsheim ausgestattet. Die FWG kann ihre acht Sitze halten und bleibt zweite Kraft vor der SPD. Stabil bleiben auch Grüne und SPD. Einziger Verlierer sind die Grünen.

„Wir sind jetzt wieder auf dem Stand, woher wir gekommen sind. Die Stammwähler sind uns geblieben“, stellte Beigeordnete Silvia Schmitz-Görtler (Grüne) fest. Der Gegenwind auf Bundesebene habe man auch in der Verbandsgemeinde gespürt. „Es gibt eine große Veränderungsangst in der Bevölkerung“, sagte die Freinsheimerin. Seit 2019 gab es im Verbandsgemeinderat eine Koalition zwischen CDU, FWG und Grünen. „Ob wir da weiterhin eine Rolle spielen, weiß ich nicht“, so Schmitz-Görtler.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die FWG ist mit weiterhin acht Sitzen sehr zufrieden. „Das freut uns sehr, wir haben mit einem Verlust gerechnet“, sagte Arno Krauß angesichts einer „Zäsur“ in der Stadt Freinsheim mit einem großen Generationenwechsel oder dem Rückzug von Erpolzheims Bürgermeister Alexander Bergner, für den die FWG keinen Nachfolgekandidaten gefunden habe. Jedoch habe man auch aufgrund starker Ergebnisse in Weisenheim am Sand und in Erpolzheim das Ergebnis von 2019 halten können. Eine Koalition mit der CDU könne er sich weiter vorstellen, so Krauß.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die Gewinne für die CDU führte Freinsheims neuer Bürgermeister Jochen Weisbrod auch auf den Bundestrend zurück. Interessant für die CDU sei, dass viele neue Gesichter in der Fraktion Einzug halten werden. Bei Koalitionsgesprächen solle es nicht um Personen, sondern mehr um Themen gehen, meinte er.