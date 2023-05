Das Comedy-Festival war für die Stadt ein Glücksfall – sie sollte den Abschied gebührend feiern.

So viel Werbung könnte sich die Stadt ja gar nicht kaufen. Tagelang singt SWR3 im Radio das Hohelied auf Bad Dürkheim. Das Comedy-Festival lockt zudem junges Publikum in die Stadt, der Sender bedient also eine für eine Kurstadt untypische Zielgruppe. Durch das Festival kommen Comedians nach Bad Dürkheim, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder aus größeren Hallen und Städten kennt. Dass das alles nun absehbar ein Ende hat, ist mehr als schade. Zumal es nicht am mangelnden Interesse des Publikums, sondern an Sparzwängen des Senders gelegen hat. Es ist eine echte Leistung, nach der Pandemie wieder so viel Publikum anzuziehen. Wer in letzter Zeit mal eine Kulturveranstaltung besucht hat, wird merken, dass eine derartige Auslastung nicht selbstverständlich ist. Viel Kunst bleibt derzeit ohne Publikum. Die Dürkheimerinnen und Dürkheimer sollten sich den Abschied vom Comedy-Festival deswegen nicht vermiesen lassen und noch einmal ordentlich diese und die nächste Auflage feiern.