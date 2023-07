Der Weg von Wachenheim nach Bad Dürkheim, der regelmäßig von Schülern genutzt wird, steht nun kurz vor der langersehnten Sanierung. Hier wollen die Wachenheimer noch vor dem Herbst tätig werden – und hohe Fördermittel mitnehmen.

Die Sanierung der Verlängerung des Römerwegs nach Norden in Richtung Bad Dürkheim ist schon lange ein Thema. Der Weg wird durch landwirtschaftlichen Verkehr stark beansprucht. Für Schüler, die ihn als Radweg nutzen, stellt er eine Herausforderung dar, weil er an einigen Stellen gebrochen ist, an anderen sammelt sich das Wasser.

Nun soll die Strecke saniert werden. Der Radweg könnte im Zuge der momentan noch laufenden Maßnahme der barrierefreien Radwege umgesetzt werden – zu 85 Prozent gefördert. „Der Kreis hat Mittel frei, die müssen aber möglichst schnell ausgegeben werden“, sagt Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Zu der erwarteten hohen Fördersumme habe sich auch noch die Ausschreibung günstig entwickelt. Mit einem Angebot von knapp 161.000 Euro sei die Firma weit – rund ein Drittel – unter der Kostenrechnung. Voraussetzung für die Förderung ist laut Verwaltung die Umsetzung bis Ende August 2023. „Wir haben gesagt bekommen, dass sie exakt zwei Wochen brauchen“, sagt Bechtel über den Zeitplan der Firma. Der Asphalt müsse dann drei Tage aushärten. Mit den Winzern soll es am Donnerstag ein Gespräch geben. „Ich wünsche und hoffe, dass der Ausbau zu dem Erfolg führt, den wir uns seit Jahrzehnten wünschen“, sagte Hans-Jürgen Häfner (SPD) im Stadtrat. An die Entwässerung des Weges sei gedacht worden, antwortete Bechtel auf eine Frage von Arnold Nagel (FWG).