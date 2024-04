Die Deutsche Glasfaser will in Gönnheim erneut für einen eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbau werben. Das Anliegen war im Jahr 2021 schon einmal gescheitert. Das Vertrauen ins Unternehmen hat seither gelitten.

Im November 2021 hatte die Deutsche Glasfaser verkündet, in Friedelsheim, Gönnheim und Wachenheim kein Glasfasernetz für hochleistungsfähiges Internet zu verlegen. Grund dafür war damals die geringe Nachfrage. Lediglich in Ellerstadt hatten sich genügend Interessenten für das Angebot gefunden.

Nun kündigte Isabelle Scherer von der Deutschen Glasfaser an, in Gönnheim noch einmal in die Vermarktungsphase zu gehen – und stellte dies auch für Wachenheim und Friedelsheim in Aussicht. Diese soll nach ihren Worten im Juni starten und etwa zwölf Wochen dauern. Der Ausbau solle erfolgen, wenn etwa 33 Prozent der in Frage kommenden Haushalte bereit zum Ausbau seien. Ein Beginn der Arbeiten sei nicht vor Mitte oder Ende des nächsten Jahres realistisch, sagte sie auf Nachfrage von Heike Ditrich (FWG) im Gönnheimer Gemeinderat am Mittwoch. Denn die Anschlüsse seien von der Trassenfertigstellung durch den geförderten Ausbau von Inexio abhängig, ein Unternehmen, mit dem die Deutsche Glasfaser inzwischen fusioniert hat.

Vergangenheit abschließen und Vertrauen fassen

Scherner warb um das Vertrauen in die Deutsche Glasfaser: „Sie müssen einen Cut machen“, sagte sie, angesprochen auf die schlechten Erfahrungen mit dem Unternehmen.

Robert Blaul (SPD) merkte an, er habe mit der Firma Inexio als sogenannte B-Adresse einen Vertrag im November 2021 abgeschlossen. „Mein Leerrohr wurde gelegt, mein Nachbar, der mit mir den Vertrag gemacht hat, hat kein Leerrohr. Wer blickt da noch durch in dem Laden?“ Er hoffe nun auf eine baldige Umsetzung. „Ich bin jetzt 74 Jahre alt, ich würd’s schon noch gern erleben.“