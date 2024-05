Im „Babybeach“, einem Salz-Inhalatorium , das die 39-jährige Stephanie Krudop in Wachenheim eröffnet, können Kinder salzhaltige Luft inhalieren, wie man sie vom Meer kennt.

Das Salz-Inhalatorium, das auf rund 180 Quadratmetern Am Alten Galgen 4, am Ortsrand von Wachenheim ist, präsentiert sich in hellen freundlichen Farben und mit kindgerechten Motiven aus der Wasserwelt an den Wänden. Die Fachwirtin für Gesundheit und Sozialwesen und gelernte Krankenschwester sagt, sie habe unter anderem Gestaltungselemente von Montessori mit einfließen lassen.

Herz des „Babybeach“ ist ein Salzraum mit weißen Salzkristallen aus Kroatien, die als Spielsand die Basis für den Aufenthalt im mit 14-prozentiger vernebelten Sole-Dämpfen angereicherten Raum bilden. Ein spezieller Generator komme zum Einsatz. „Unser ältester Sohn hat Asthma, und das Thema Inhalieren und gute Luft beschäftigt mich seit Jahren“, nennt Krudop als Motivation für die Gründung des Inhalatoriums.

Salzgrotten richten sich meist an Erwachsene

Bei ihren Recherchen über Asthma sei sie auf das Konzept von „Babybeach“ gestoßen. Es gebe zwar Salzgrotten, aber die meisten seien für Erwachsene. „Die Idee von Babybeach hat mich überzeugt“, sagt Krudop. 45 Minuten lang können Kinder Soledämpfe einatmen, die Bronchitis, Erkältungen oder die Symptome bei Asthma lindern sollen.

Die Räumlichkeiten in Wachenheim habe sie im Februar gemietet und teils Eigenleistung sowie einen mittleren fünfstelligen Betrag in Gestaltung und Ausstattung investiert.

Etwa 20 Personen können sich gleichzeitig im dem als Kinderspielplatz gestalteten Salzraum aufhalten. „Das Motto heißt spielerisch inhalieren“, erklärt Krudop. Hauptgedanke sei, dass die Kleinen beim Spiel mit Bagger und Schaufel die Sole-Dämpfe einatmen. Erwachsene ohne Kinder seien können den Raum montagabends nutzen. Es gibt auch einen Wartebereich und einen Wickelraum.

Bundesweit mehr als 40 Filialen

Das Babybeach-Konzept ist ein Franchise-System, das in der Salzheilgrotte Frankfurt 2010 entwickelt wurde. Inzwischen gebe es bundesweit über 40 Filialen, heißt es auf der Homepage. Alle notwendigen technischen Geräte, Dokumentationen für das Gesundheitsamt, Business-Plan, Liquiditätspläne oder Werbemittel habe der Franchise-Partner zur Verfügung gestellt. „Bei Bedarf werden wir unsere Räumlichkeiten auch für Rollstuhlfahrer ausrüsten“, sagt die dreifache Mutter Krudop, die mit ihrer Familie in Friedelsheim lebt.

Noch Fragen?

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10 bis 18 Uhr. Samstag 10 bis 16 Uhr, Sonntag 10 bis 15 Uhr, Erwachsene: Montag 18 bis 20 Uhr. Vorab-Eröffnungsfeier am Montag, 13. Mai, 14 bis 18 Uhr. Weitere Infos:Telefon 0172 7015 003.