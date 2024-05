Der Stadtsalon: So heißt ein neuer Friseursalon in der Leiningerstraße 15 in Bad Dürkheim, den Inhaberin Petra Keßler am Samstag, 1. Juni, eröffnet.

Die Friseurmeisterin hatte zuvor einen großen Salon in der Kölner Innenstadt. Als sie mit ihrem Mann nach Bad Dürkheim