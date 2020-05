Am Dürkheimer Bahnhof stehen Reperaturarbeiten an den Weichen der Deutschen Bahn an. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Von Montag, 25., bis Freitag, 30. Mai, wird jeweils nachts von 21 bis 6 Uhr gearbeitet. Grund für die Ausnahmegenehmigung für die Nachtarbeiten ist, dass wegen des regelmäßigen Schienenverkehrs tagsüber nicht an den Weichen gearbeitet werden kann. Laut Stadtverwaltung werde die beauftragte Firma den Baulärm so gering wie möglich halten. Anwohner werden um Verständnis gebeten.