Lange Zeit war es fraglich, ob der FC Bächel nach vier Jahren Pause für seine Kinderfasnacht eine geeignete Halle finden würde. Doch die Fasnachter hatten Glück und fanden in der Turnhalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wachenheim einen Raum für ihre Veranstaltung. Die wurde am Sonntag ein voller Erfolg.

Am Ende lief aber alles reibungslos ab. „Das war eine heiße Kiste für uns. Die Hallenzusage hatten wir noch nicht so lange, und wir waren bis zur letzten Minute mit den Vorbereitungen beschäftigt. Umso mehr freut es mich, dass die Veranstaltung ein so toller Erfolg geworden ist“, berichtete Sitzungspräsidentin Petra Heberlein, die gewohnt charmant, lustig und schlagfertig durch das Programm geführt hatte.

Den gut 500 Besuchern, die auf den Tribünen oder dem Boden vor der Tanzfläche saßen, wurde einiges geboten. Nach dem Einmarsch der Garden zeigte die Jugend des FC Bächel bei Schau- und Solotänzen ihr Können. Einer der Höhepunkte war sicherlich eine schier endlose Polonaise mit Eltern und Kindern. „Nach vier schweren Jahren Zwangspause hatten wir wieder das tolle Gefühl von Zusammenhalt und Liebe“, berichtete eine sichtlich gerührte Heberlein, die von zahlreichen großen wie kleinen Gästen ein positives Feedback erhalten habe. „Wir sind besonders stolz darauf, dass getreu unserem Motto die Kinder im Vordergrund stehen. Das haben die Leute gemerkt.“

2025 wieder Fasnachtssitzung

Ein großes Dankeschön richtete Heberlein an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die Sponsoren, den Sicherheitsdienst, die Kreisverwaltung Bad Dürkheim und die Verbandsgemeinde Wachenheim. „Wenn wir diese Unterstützer nicht gehabt hätten, wäre die Kinderfasnacht auch in diesem Jahr wieder ausgefallen, und wir hätten die strahlenden Augen der Kinder in ihren wunderschönen Kostümen nicht erleben können“, betonte Heberlein. Sie hoffe, dass der FC Bächel die Turnhalle auch in den kommenden Jahren nutzen dürfe. Dann solle ein Teppich verlegt werden, um auch in der Halle Speis und Trank genießen zu können.

Tosenden Applaus in der ausverkauften Halle gab es für die Ankündigung, dass es 2025 wieder die beliebte Fasnachtssitzung geben würde. Mit dem gemeinsamen Singen des Vereinsliedes „Freunde fürs Leben“ endete nach gut vier Stunden eine unterhaltsame Show der Kleinsten, die auch die Großen sehr genossen.