In seiner Heimat Kaiserslautern ist das Duo „Mon mari et moi“ längst Kult, nach vielen corona-bedingten Konzertabsagen und etlichen selbst komponierten und getexteten „Lockdown-Liedern“, die man sich auch auf der Homepage zu Gemüte führen kann (hier), unternehmen die beiden Protagonisten jetzt am Freitag, 18. Februar, um 20 Uhr wieder einmal einen Versuch, auch die Vorderpfalz mit ihren eigenwilligen, deutschsprachigen Songs zu erobern: Schauplatz ist die Burgkirche in Bad Dürkheim. Wie der französische Duo-Name schon glasklar benennt, besteht die Formation aus einem Ehepaar: der Sängerin Shakti Paqué und ihrem Ehemann Mathias Paqué an Gitarre und anderen Instrumenten. Als ein „kleines Schlupfloch aus dem Alltag“ beschreiben die beiden selbst ihre Songs, die durch wundersame Geschichten zusammengehalten würden. Geschichten von rosaroten Brillen, Gute-Laune-Verbreitern, Mädchen mit Provinzohrringen, dem Highlight der Woche (aus dem Aldi-Prospekt), Schokoladeneis oder Tanzflächenrandsitzern. „Eines haben die Lieder gemeinsam: Man will mehr davon haben, zuhören, eintauchen“, schrieb die RHEINPFALZ nach einem ihrer Konzerte. Karten (14 Euro) für das vom Protestantischen Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt veranstaltete Konzert gibt es in der Cafeteria des Mehrgenerationenhauses in Bad Dürkheim (06322 958984), beim Prot. Dekanat (06322 2375), dem Gemeindepädagogischen Dienst (06322 9495879 oder 987692), unter www.kugl.info oder www.kultur-keller.de.