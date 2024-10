Der Neustadter Anbieter „MoD Holding GmbH“ will sein Mobility-on-Demand-Angebot am Montag, 4. November, im Bad Dürkheim und in der Verbandsgemeinde Wachenheim starten. Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Der englische Begriff bedeutet auf Deutsch: „auf Bestellung“. Wer also „on Demand“ von A nach B kommen möchte, bestellt sich mit seinem Smartphone ein Auto an einen festgelegten Haltepunkt und lässt sich damit an einen beliebigen anderen Punkt im Netz fahren. Der Service soll individueller sein als der Bus und günstiger als ein Taxi. Bezahlt wird per App.

Im Stadtgebiet Bad Dürkheim werden den Bürgerinnen und Bürgern nach Unternehmensangaben künftig 51 Haltepunkte (so genannte „MoDstops“) zur Verfügung stehen. Dabei werden neben den Stadtteilen auch Siedlungsgebiete mit hohem Freizeitwert einbezogen, etwa der Isenach-Weiher.

Die Verbandsgemeinde Wachenheim wird zum Start mit insgesamt 16 „MoDstops“ bestückt. Auch hier werden touristisch relevante Ziele wie die Wachtenburg berücksichtigt.

Zwei Informationsveranstaltungen

Neben Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde Wachenheim lässt sich das Angebot auch in der Verbandsgemeinde Deidesheim, in Neustadt und bis an die südliche Grenze der Verbandsgemeinde Maikammer nutzen.

Die Firma informiert Interessierte in der Region an zwei Terminen: am Mittwoch, 13. November, im Wachenheimer Ratssaal und am Montag, 2. Dezember, im Dürkheimer Haus.

Bei einer Vorstellung des Projekts im Frühjahr im Dürkheimer Stadtrat hatte eine Mitarbeiterin folgende Preisbeispiele gegeben: So soll eine Fahrt von Leistadt an den Dürkheimer Bahnhof 6,27 Euro kosten. Von der Saline bis zum Deidesheimer Hof werden gut 9,60 Euro fällig.