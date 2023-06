Wer keinen eigenen fahrbaren Untersatz hat, hat in Wachenheim die Möglichkeit, trotzdem mit dem Auto nach Bad Dürkheim und wieder zurück zu gelangen. Möglich machen sollen dies zwei „Mitfahrerbänke“.

Die eine befindet sich in Wachenheim vor dem Bürgerspital, die andere kann in Bad Dürkheim in Höhe des Obermarktes genutzt werden. Die „Haltestellenschilder“ mit dem ausgestreckten Daumen an beiden Bänken seien vom Wachenheimer Bauhofleiter, Christian Klug, am Donnerstag installiert worden. Das teilt Beigeordneter Manfred Bühler (FDP) mit.

Die Stadt Bad Dürkheim habe zwar ihr Einverständnis gegeben, das „Rückfahrtschild“ am Obermarkt zu installieren. Nach Auskunft der Bauverwaltung habe die Stadt aber „bei dem Anliegen keine aktive Rolle “ übernommen. Das sei für die Wachenheimer kein Problem gewesen, teilte der Beigeordnete mit. Die Kosten für die Anschaffung und Montage der Schilder belaufen sich auf etwa 250 Euro und werden vom Wachenheimer Apotheker Hans Jacob übernommen. Als eine der ersten hat Karin Rosenberger auf der Bank in Wachenheim Platz genommen. „Die Idee für diese Mitfahrgelegenheit hatten wir im Mai auf einem Kaffeekränzchen anlässlich meines 80. Geburtstages“, berichtet die Seniorin mit einem verschmitzten Lächeln. „Wir von der Stadt fanden die Idee auch super“, berichtet der Beigeordnete, der sich um die Beschaffung und Installation der Schilder gekümmert hat.