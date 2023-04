Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit vergangenem Jahr hat Bad Dürkheim ein neugestaltetes Stadtmuseum. Mit Nebengebäude und Neukonzeption ist in der Römerstraße ein modernes Haus entstanden. Am Montag hat der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) den letzten Zuwendungsbescheid des Landes an Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) übergeben. Die rund 42.000 Euro waren der letzte Teilbetrag von insgesamt rund 323.000 Euro Landesmitteln.

ehr beeindruckend“, sagte der Minister am Montag, nachdem ihn Museumsleiterin Britta Hallmann-Preuß etwa eine Stunde lang durchs Museum geführt hatte. So eine Neugestaltung