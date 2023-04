Die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Bahnbrücke in Freinsheim werden im Mai beginnen und bis Ende Juli 2023 dauern. Das hat Deutsche Bahn am Dienstag über die VG-Verwaltung in Freinsheim mitgeteilt.

Nach Angaben der Bahn wird als Sicherungsmaßnahme der seit 23. Januar für den Fußgänger- und Straßenverkehr gesperrten Brücke auf beiden Seiten je eine Stützenreihe vor das Widerlager unter die vorhandenen Walzträger gestellt. Dafür muss noch ein Fundament gebaut werden.

Bürgerversammlung am 10. Mai

Um die Baumaßnahme vorzustellen sowie offene Fragen und Anliegen der Freinsheimer Bürger zu beantworten, soll es am 10. Mai ab 18 Uhr eine Bürgerinfoveranstaltung im Von- Busch- Hof geben.

Es ist weiterhin das Ziel der Bahn, das marode Brückenbauwerk zu ersetzen. In diesem Zusammenhang verbreitert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer die unterführende Bahnhofstraße (L 455). Aufgrund des erforderlichen Baurechtsverfahrens könne die vollständige Erneuerung voraussichtlich erst im Jahr 2026 erfolgen.