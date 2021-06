Am Donnerstag ist eine Seniorin beinahe Opfer von Betrügern geworden. Laut Polizei wurde eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarkts in der Bruchstraße in Bad Dürkheim auf die ältere Dame aufmerksam, als diese an der Kasse Google-Pay-Karten im Wert von 1000 Euro kaufen wollte. Da sie vermutete, dass die Frau Opfer eines Betrugs sein könnte, verständigte sie die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die Seniorin von einer angeblichen Urlaubsbekanntschaft telefonisch um den Kauf der Google-Pay-Karten gebeten wurde. Dass dies eine gängige Betrugsmasche sei, war ihr nicht bewusst. Daher klärten die Beamten sie über solche Betrugsversuche auf, nicht zuletzt, auf für den Fall, dass sich die Täter noch mal bei ihr melden. Die vorbildliche Reaktion der Markt-Mitarbeiterin habe Schlimmeres verhindert, lobt die Polizei. Wer Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, wird gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.