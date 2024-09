Überraschend ist am Montag beim Literarischen Frühschoppen auf dem Dürkheimer Wurstmarkt der Mundart-Liedermacher Gringo Mayer aufgetreten. Der gebürtige Ludwigshafener spielte am Vormittag vor Tausenden Menschen zwischen den für den Wurstmarkt typischen Schubkarchständen. Neben seinem Hit „Ahjoo“ präsentierte er seine neue Single „Niemand wie du“. Erstmals gab es bei der Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist, Zugangskontrollen. Sperrige Gegenstände, Brotmesser, große Taschen oder Bollerwagen waren nicht gestattet. Laut Marcus Brill sind die Kontrollen gut gelaufen. Der Wurstmarkt-Organisationschef berichtet von einem großen Verständnis der Besucher. Emotionaler Höhepunkt des „Literarischen“ war in diesem Jahr erneut der Auftritt der Anonyme Giddarischde. Seit 20 Jahren spielen sie ihr „Palzlied“ auf dem Dürkheimer Wurstmarkt.