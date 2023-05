Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So ähnlich würde hoher Besuch in Dürkheim heute ebenfalls empfangen werden: König Ludwig wird 1860 vom Bürgermeister mit einem Glas Wein begrüßt. Nach dem Mittagessen geht es zur Limburg und in den Kurgarten. Auch die Presse darf dabei sein.

Der König kommt! Am 30. Juni 1860 beehrt der bayerische König Ludwig I. die Stadt Dürkheim mit seinem Besuch. In seiner Begleitung: sein Sohn Prinz Adalbert, seine Tochter