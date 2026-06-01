Die Stadtbücherei Bad Dürkheim macht beim Lesesommer Rheinland-Pfalz 2026 mit. Sechs- bis 16-Jährige können sich vom 15. Juni bis 16. August an der Aktion beteiligen. Die Teilnehmer können sich in dieser Zeit kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen, kündigt die Stadtbücherei Bad Dürkheim an. Jedes gelesene Buch wird in eine persönliche Lesesommer-Clubkarte eingetragen. Außerdem gibt es dazu ein kurzes Interview oder einen Buchcheck beziehungsweise einen anderen kreativen Beitrag. Wer im Aktionszeitraum mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Jede abgegebene Clubkarte mit mindestens drei gelesenen Büchern nimmt zudem automatisch an der landesweiten Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Familienaufenthalt im Europa-Park mit Übernachtung, eine Nintendo Switch, ein Hoverboard, Rucksäcke, Spiele und Buchgutscheine. Zusätzlich verlost die Stadtbücherei mehr als 30 Preise unter den Teilnehmern. Die Gewinner werden zum Abschlussfest am Donnerstag, 10. September, eingeladen und bekommen dort ihre Preise. Weitere Infos gibt es unter www.lesesommer.de und in der Stadtbücherei, Römerstraße 20, Telefon 06322 9354401, E-Mail stadtbuecherei@bad-duerkheim.de, online www.stadtbuecherei-bad-duerkheim.de.