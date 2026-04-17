Im Dürkheimer Stadtteil Leistadt rollt der Verkehr wieder. Das hat die Stadt Bad Dürkheim mitgeteilt. Auch der Busverkehr läuft wieder regulär. Noch nicht wieder freigegeben sei der Bereich zwischen Kreisel und katholischer Kirche, diese Strecke sei aber über die Kallstadter Straße zu bewältigen, sagte Ortsvorsteher Torsten Trautwein auf Nachfrage. „Alle sind glücklich“, betont er. Die Leistadter Ortsdurchfahrt war Ende Februar wegen Glasfaserarbeiten gesperrt worden. Die Arbeiten seien nach Beobachtung von Trautwein rasch vorangeschritten, so dass nun gut zwei Wochen schneller als gedacht die Strecke wieder frei sei. Es sei wichtig gewesen, dass die innerörtliche Verkehrsführung für die Leistadter die ganze Zeit möglich gewesen sei, wenn auch teilweise über Feldwege, betont der Ortsvorsteher. Auf den Ortsteil wartet noch eine größere Sperrung: Die Hauptstraße soll saniert werden. Trautwein rechnet damit, dass diese Arbeiten erst im kommenden Frühjahr starten werden.