Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das elsässische Gypsy-Jazz-Trio um den schon seit seiner Kindheit erblindeten Meister-Akkordeonisten Marcel Loeffler vertrieb am Donnerstag in der Ludwigskapelle in Wachenheim allen eventuell vorhandenen Kummer, alle Sorgen des Publikums – und letztlich auch das Gewitter.

Als „einen der gefragtesten Jazz-Akkordeonspieler Frankreichs“ kündigte Martin Pfeiffer, der Vorsitzende des Wachenheimer Kulturvereins, Marcel Loeffler nicht ohne Stolz an, und es wurde