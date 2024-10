Auch die Stadtwerke wollen ihre Ladesäulen für Elektroautos in eine gemeinsame GmbH mit den Stadtwerken Wachenheim und Deidesheim einbringen.

Bislang betreiben die Stadtwerke Bad Dürkheim wie auch die Werke in Wachenheim und Deidesheim ihre acht Ladesäulen in Eigenregie. Doch das geht nur noch bis zum Jahresende: Hintergrund ist eine EU-Regelung, wonach der Betrieb von Stromnetzen und Ladesäulen aus Wettbewerbsgründen in getrennten Gesellschaften erfolgen muss. Diese Regelung wird in Deutschland zum 1. Januar umgesetzt.

Gesellschaft ohne Personal

Wie Peter Kistenmacher, Geschäftsführer der Bad Dürkheimer Werke, sagte, seien mehrere Möglichkeiten geprüft worden, wie die Werke mit ihren Ladesäulen umgehen wollen. Schließlich habe man sich für die Gründung einer gemeinsamen GmbH mit den Nachbarwerken entschieden. Die Gesellschaft werde keine Mitarbeiter haben, wie Kistenmacher erklärte. „Es wird allerdings zum Beispiel gemeinsam entschieden, wo weitere Ladesäulen entstehen“, so der Bad Dürkheimer Stadtwerke-Chef. Alle Partner werden mit jeweils einem Drittel an dem gemeinsamen Unternehmen beteiligt. Insgesamt würden so künftig 17 Ladesäulen betrieben. Geschäftsführer wäre zunächst der Deidesheimer Werkleiter Alexander Will. Dieser Vorsitz soll turnusgemäß wechseln.

Die Stadträte in Wachenheim und Deidesheim haben dem Schritt bereits zugestimmt.