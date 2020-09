In der kommenden Nacht dürfte es für Anwohner am Wachenheimer Bahnhof laut werden. Die Deutsche Bahn (DB) testet auf einem 140 Meter langen Gleisstück kurz vor der Einfahrt in die Haltestelle Wachenheim in Höhe der Cuiserystraße ein neues Schienenstegdämpfsystem, das quietschende Geräusche bei Bahnfahrten reduzieren soll.

Zusammen mit dem Bund testet die DB in der Initiative „Lärmschutz Erprobung – neu und anwendungsorientiert“ in mehreren Bundesländern, wie die Eisenbahninfrastruktur geräuschärmer gemacht werden kann. In mehreren Nachteinsätzen werden die Schienenstegdämpfer von 14. bis 18. September probeweise verbaut.

Bahn: So wenig Lärm wie möglich bei Bauarbeiten

Wie die Bahn mitteilt, soll die Geräuschbelastung der Anwohnern dabei auf das notwendigste Maß begrenzt werden. Lärmende Schleifarbeiten sind in der Nacht von Montag auf Dienstag von 0 bis 3 Uhr geplant. Weitere Arbeiten sollen die Nachtruhe nicht beeinträchtigen. Die Bahn bittet Anwohner um Verständnis.

Dämpfer bleiben nur zwei Monate

Nach Angaben des Konzerns gab es im August eine „Nullmessung“, die als Vergleichswert herangezogen wird. Ende September folgen weitere Messungen, um die Auswirkungen festzustellen. Wenn sich daraus aufschlussreiche Ergebnisse ableiten lassen, sollen die Schienenstegdämpfer nach etwa zwei Monaten wieder entfernt werden. Ein dauerhafter Einbau von Schienenstegdämpfern sei in Wachenheim nicht geplant.