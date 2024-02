Wie soll die Kita-Landschaft der Zukunft in Freinsheim aussehen? Die Verwaltung setzt auf eine Sanierung mit Umbau der beiden Freinsheimer Kindergärten, weil dies aus ihrer Sicht die wirtschaftlichste Lösung ist. In der Politik wird dies derzeit mehrheitlich anders gesehen. Hier liebäugeln viele mit einem Neubau. Doch wo soll der entstehen?

Wenn gleich zwei Ausschüsse über die Zukunft der Kita-Landschaft in Freinsheim diskutieren, ist der Sitzungssaal voll. Dann kommen ins VG-Rathaus sogar Kommunalpolitiker, die in keinem der beiden tagenden Ausschüsse vertreten sind, um sich ein Meinungsbild zu verschaffen. Geleitet wurde die Sitzung am Montag von den zuständigen Beigeordneten Silvia Schmitz-Görtler (Grüne) für den Ausschuss Klimaschutz und Liegenschaften sowie Elke Schanzenbächer (CDU) für den Kita-Ausschuss. Doch ihnen blies der politische Gegenwind heftig ins Gesicht. Denn die von Bauamtsleiter Thomas Bayer präsentierte wirtschaftlichste Lösung für das Haus für Kinder – ein Komplett-Umbau mit energetischer Sanierung im laufenden Kita-Betrieb innerhalb von zweieinhalb Jahren für knapp zwei Millionen Euro – stieß auf wenig Gegenliebe im Plenum.

Jaworek spricht von „Alptraum“

Schanzenbächers Parteikollegen aus der CDU sparten genauso wenig mit Kritik wie die Vertreter von SPD und FWG. Thomas Jaworek (CDU) sprach angesichts des Bauzeitenplans bis zum Jahresende 2027 von „Alptraum“ und „Horror“. Susanne Fliescher (SPD) wollte in die beiden in die Jahre gekommenen Kindergärten in der Dackenheimer Straße und An der Bach so viel Geld nicht mehr hineinstecken. Aus Sicht von Fred Krebs (CDU) müsse das geplante Baugebiet Blumenau und die dadurch steigenden Kinderzahlen in Freinsheim in die Überlegungen einbezogen werden. Er warb dafür, zwei Kitas zusammenzulegen und eine dritte größer zu bauen.

Seit Jahren wird über die energetische Sanierung des Hauses für Kinder diskutiert. Jetzt soll die Einrichtung auch eine neue Küche mit Mensa sowie barrierefreie Toiletten bekommen. Foto: Kretzschmar

Wie Schanzenbächer erläuterte, werden die beiden Kitas von jeweils 90 Kindern besucht. Für jeweils 60 könne man derzeit die vom neuen Kita-Gesetz des Landes geforderte siebenstündige Betreuung gewährleisten. Für die restlichen 30 brauche die Verbandsgemeinde einen Umbau bis Jahresende 2027, um den Vorgaben des Landes gerecht zu werden. So zielen die Umbaupläne für das Haus für Kinder neben der energetischen Sanierung mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpe insbesondere auf den Einbau einer neuen Küche mit Mensa ab.

Kein Grundstück für einen Neubau

Bauamtsleiter Bayer argumentierte, dass man noch nicht einmal im Besitz eines Grundstücks sei, geschweige denn dafür Baurecht vorliegen habe, um zeitnah einen Neubau zu verwirklichen. Allein für drei Gruppen müsse man inklusive eines Grundstücks mit über vier Millionen Euro rechnen, erläuterte er. Krebs schlug Standorte im Baugebiet Blumenau, im Gewerbegebiet oder in der Großkarlbacher Straße vor.

Die Kita An der Bach soll auf einen ähnlichen Stand wie das Haus für Kinder gebracht werden. Foto: pkr

Klaus Mathis (FWG) fand zwei Millionen Euro für das Haus für Kinder zu viel. Schließlich habe man damit keinen einzigen Kita-Platz mehr. Zukunftsfähig sei dies deshalb nicht. Jochen Weisbrod (CDU) pflichtete bei: Die räumlichen Defizite des Hauses für Kinder seien auch durch einen Umbau nicht zu lösen. Eine Gruppe mehr werde man dadurch auch nicht bekommen. Man habe es bislang auch versäumt, an ein Grundstück zu kommen. „Wir haben noch vier Jahre Zeit. Bis dahin muss es doch möglich sein, einen Standort für einen Neubau zu finden“, meinte er. So lange könne man die beiden alten Kitas funktionsfähig erhalten. Susanne Fliescher (SPD) war aus denselben Argumenten dagegen, der Beschlussvorlage der Verwaltung zuzustimmen.

Debatte wird fortgesetzt

Einzig Klaus Schmitz (Grüne) warb um Vertrauen in die Verwaltungspläne. Man dürfe auch die Realität wie die alte Heizung im Haus für Kinder nicht vergessen. Bereits seit 2019 gebe es Beschlüsse, die Sanierung des Hauses anzugehen. Passiert sei auch deswegen bislang nichts, „weil immer mehr drauf gepackt wird“, kritisierte er.

Nur drei Stimmen gab es am Ende für den Verwaltungsvorschlag für das Haus für Kinder. In die Diskussion zum Umbau der Kita an der Bach stiegen die beiden Ausschüsse erst gar nicht mehr ein.

Am 19. März wird die Debatte im Verbandsgemeinderat fortgesetzt. „Wir müssen weiterkommen“, appellierte Silvia Schmitz-Görtler an die anwesenden Mandatsträger.