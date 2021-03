Unter dem Motto „backstage“ lädt die Evangelische Jugendzentrale Bad Dürkheim und der Jugendausschuss der Katholischen Pfarrei Bad Dürkheim vom 20. März bis 5. April 2021 zum Ökumenischen Kreuzweg der Jugend per QR-Codes ein.

Der diesjährige Ökumenische Kreuzweg der Jugend schaut hinter die Kulissen der Passionsspiele Oberammergau. Es werden junge Menschen gezeigt, die die Passion Jesu Christi proben und spielen. Die Aktion „backstage“ möchte durch seine Ästhetik und Sprache ansprechen. Mit der Veranstaltung soll die eigene Haltung gegenüber Leiden, Tod und der Auferstehung Jesu Christi gefunden werden. Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, Fragen, Zweifel und Herausforderungen zu teilen und zu erleben, was das Leiden Christi für heutige Menschen bedeutet.

Der Kreuzweg beginnt am Eingang der Schlosskirche, Kirchgasse 14, und führt mit insgesamt sieben Stationen durch Bad Dürkheim. An den Stationen werden QR-Codes mit Handy oder Tablet gescannt, hinter denen sich gesprochene Texte, Lieder und Gebete befinden. An jeder Station gibt es einen Hinweis zur folgenden Station.

Coronabedingt darf der Weg dieses Jahr nicht in einer großen Gruppe gelaufen werden. Es besteht aber die Möglichkeit, dass man ihn für sich selbst erläuft. Da der Ökumenische Kreuzweg der Jugend sich im öffentlichen Raum bewegt, gilt die jeweils aktuelle Coronabekämpfungsverordnung. Eingeladen zur Teilnahme sind junge Leute und Interessierte jeden Alters. rhp

Infos

Evangelische Jugendzentrale Bad Dürkheim, Kirchgasse 9, Telefon 06322 64405,

E-Mail: jugendzentrale.bad.duerkheim@evkirchepfalz.de.